Погода в Таганроге 20 февраля: обещают немного солнца

Сегодня, 20 февраля, в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дует слабый восточный ветер, осадков и сильного понижения температуры не прогнозируют. Днем будет 0°…-1°, влажность — 57%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет -3°…-4°. Завтра обещают преимущественно облачную, маловетреную погоду. Дождя или снега не предвидится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…-1° (по ощущениям, как -6°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 77%. Температура воздуха -3°…-4° (будет ощущаться, как -8°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 31 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко