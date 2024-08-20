20 августа в Таганроге будет почти безоблачно, жарко, осадков не предвидится. По-прежнему дует небольшой восточный ветер, УФ-индекс высокий. Днем температура воздуха +31°…+34°. Влажность — 26%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +22°…+27°. Завтра сохранится солнечная погода, немного усилится восточный ветер, в светлое время суток температура поднимется до +35°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +31°…+34 (по ощущениям, как +33°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 47%. Температура воздуха +22°…+27° (будет ощущаться, как +24°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 14 часов, полнолуние.

Фото Андрея Лызь