Погода в Таганроге 2 января: +7°, ветрено, магнитная буря

2 января в Таганроге утром облачно с прояснениями, днем солнца станет больше. Осадков в течение суток не обещают, но будет дуть ощутимый юго-западный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 12-15 метров в секунду. Заморозков пока не предвидится. Днем температура воздуха +6°…+7°. Влажность — 82%, магнитное поле возмущенное. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет +5°…+6°. Завтра ожидается переменная облачность, ветер сохранится, ночью есть вероятность осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +6°…+7° (по ощущениям, как 0°). Ветер юго-западный, 9 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 86%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как -1°). Ветер северо-восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 35 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского