Погода в Таганроге 2 марта: пасмурно, тепло, без осадков

Сегодня, 2 марта, синоптики обещают Таганрогу пасмурную погоду с умеренным восточным ветром. Осадки не предвидятся. Днем воздух прогреется до +7°…+8°, к вечеру похолодает до +1°…+2°. Магнитное поле спокойное. Примерно такая же погода будет в воскресенье и в начале следующей недели.

По данным регионального Гидрометцентра, днем пасмурно, температура воздуха +7°…+8° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Без осадков, влажность 56%.

Вечером и ночью пасмурно, возможен туман, влажность 58%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -2°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 08 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко