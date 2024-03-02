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Погода в Таганроге 2 марта: пасмурно, тепло, без осадков

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Сегодня, 2 марта, синоптики обещают Таганрогу пасмурную погоду с умеренным восточным ветром. Осадки не предвидятся. Днем воздух прогреется до +7°…+8°, к вечеру похолодает до +1°…+2°. Магнитное поле спокойное. Примерно такая же погода будет в воскресенье и в начале следующей недели.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем пасмурно, температура воздуха +7°…+8° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Без осадков, влажность 56%.

Вечером и ночью пасмурно, возможен туман, влажность 58%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -2°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 08 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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