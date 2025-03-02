2 марта в Таганроге будет облачно, дует слабый восточный ветер, осадков не ожидается. Влажность — 58%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха -3°…+1°. Вечером и ночью ртутный столбик термометра опустится до -2°…-5°. Завтра обещают больше солнца, в светлое время суток градусник покажет до +3°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -3°…+1° (по ощущениям, как -5°). Ветер восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 79%. Температура воздуха -2°…-5° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 11 часов 08 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского