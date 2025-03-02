Главная » #Погода

Погода в Таганроге 2 марта: облачно, мороз отступает, днем до +1°

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

2 марта в Таганроге будет облачно, дует слабый восточный ветер, осадков не ожидается. Влажность — 58%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха -3°…+1°. Вечером и ночью ртутный столбик термометра опустится до -2°…-5°. Завтра обещают больше солнца, в светлое время суток градусник покажет до +3°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -3°…+1° (по ощущениям, как -5°). Ветер восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 79%. Температура воздуха -2°…-5° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 11 часов 08 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru