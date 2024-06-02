Погода в Таганроге 2 июня: солнечно, УФ-индекс очень высокий 

Сегодня, 2 июня, Таганрогу обещают преимущественно ясную погоду, без осадков. Дует небольшой юго-западный ветер. УФ-индекс очень высокий, поэтому постарайтесь поменьше находится на открытом солнце. Температура воздуха +26°…+27°, влажность — 54%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27° (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 86%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +18°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 15 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского