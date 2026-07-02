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Погода в Таганроге 2 июля: солнечно, жарко, высокий уровень ультрафиолетовой опасности, магнитная буря

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2 июля Таганрог ждет еще один солнечный и жаркий летний день. Осадков не предвидится, восточный ветер дует со скоростью 3-4 метра в секунду. Днем воздух прогреется +30°…+33°. УФ-индекс остается очень высоким, старайтесь держаться в тени. Влажность ниже, чем вчера – 29-52 процента, продолжается слабая магнитная буря. Ночью сохранится малооблачная погода, станет прохладнее и градусник покажет +22°…+23°. Завтра днем обещают до +34° в тени при слабом юго-восточном ветре, облачность появится лишь к вечеру, а жара начнет немного спадать только в субботу.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+33° (по ощущениям, как +33°). Влажность низкая — 29%. Ветер восточный, 3-4 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 52%. Температура воздуха +22°…+23° (будет ощущаться, как +22°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 756-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (очень высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +27°. Световой день продлится 15 часов 51 минуту, убывающая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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