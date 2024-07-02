2 июля в Таганроге будет еще один очень жаркий день, малооблачно, дует слабый юго-восточный ветер, осадков не обещают. Магнитное поле по-прежнему неустойчивое. УФ-индекс очень высокий. Днем температура воздуха +33°…+35°. Влажность очень низкая — 18%. Вечером и ночью ясно. Ртутный столбик термометра покажет +23°…+27°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, в светлое время суток градусник покажет +36°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +33°…+35° (по ощущениям, как +34°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 51%. Температура воздуха +23°…+27° (будет ощущаться, как +23°). Ветер восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 50 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко