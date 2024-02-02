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Погода в Таганроге 2 февраля: пасмурно, +2°, снег с дождем

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Сегодня, 2 февраля, в Таганроге будет пасмурно, без мороза, возможны туман, ухудшение видимости на дорогах. Вероятность осадков — 80%, ветер западный, 4-5 метров в секунду. К выходным синоптики значительных изменений в погоде не обещают.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем пасмурно, температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -2°). Ветер западный, 4 метра в секунду. Вероятность осадков (снег с дождем) — 80%.

Вечером и ночью также пасмурно, влажность — 89%. Прогнозируются снег с дождем с вероятностью в 89%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 37 минут, луна в последней четверти.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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