Погода в Таганроге 2 апреля: теплый день перед похолоданием

Сегодня, 2 апреля, Таганрогу обещают облачную с прояснениями, теплую погоду, без осадков. Днем температура воздуха +22°…+24°, влажность низкая — 37%. Ночью пасмурно, дождя не прогнозируют, ртутный столбик термометра покажет +12°…+14°. Завтра станет заметно прохладнее, в светлое время суток +12°…+16°, есть вероятность осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +22°…+24° (по ощущениям, как +22°). Ветер южный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 65%. Температура воздуха +12°…+14° (будет ощущаться, как +12°). Ветер южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 12 часов 53 минуты, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко