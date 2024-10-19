Погода в Таганроге 19 октября: похолодание до +8°, пасмурно, дождь

Холодная, дождливая и пасмурная суббота ждет Таганрог 19 октября. В дневное время температура воздуха опустится до +8°…+9°, ночью будет еще холоднее – до +5°. Высокая влажность, дождь с вероятностью 58-70%. Ветер северный, 4-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Солнечную погоду и потепление синоптики обещают к среде, 23 октября.

По данным Ростгидромета, 19 октября утром и днем пасмурно, температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +5°). Ветер северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду. Влажность – 69%. Вероятность дождя – 58%.

Вечером и ночью также пасмурно. Влажность – 87%. Прогнозируется дождь с вероятностью в 70%. Температура воздуха +4°…+5° (будет ощущаться, как +3°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду, порывы до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +15°. Световой день составляет 10 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко