Погода в Таганроге 19 марта: днем +12°…+14°

Сегодня, 19 марта, в Таганроге будет теплая, облачная с прояснениями погода без осадков. Восточный ветер дует со скоростью 6 метров в секунду. Днем температура воздуха +12°…+14°, влажность низкая — 48%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +4°…+6°. Завтра обещают примерно такую же погоду, только станет на пару градусов прохладнее.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +8°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 77%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как 0°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 05 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко