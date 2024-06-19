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Погода в Таганроге 19 июня: жарко и почти безветренно

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Сегодня, 19 июня, в Таганроге переменная облачность, без осадков, почти безветренно. УФ-индекс очень высокий. Днем будет жарко, температура воздуха +30°…+31°. Выходя из дома, старайтесь держаться в тени и не забудьте взять с собой бутылку воды. Влажность низкая — 39%. Вечером и ночью небольшая облачность. Ртутный столбик термометра покажет +22°…+26°. Завтра погода существенно не изменится, только ночью возможно небольшое усиление ветра.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+31° (по ощущениям, как +32°). Ветер юго-западный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью небольшая облачность, влажность — 66%. Температура воздуха +22°…+26° (будет ощущаться, как +25°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 56 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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