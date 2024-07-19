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Погода в Таганроге 19 июля: облачно, +37° в тени, усилится ветер, возможен дождь

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Восточный ветер, принесший в Таганрог аномальную жару, сменился на юго-западный и северный, есть надежда на спад температуры воздуха. В наступившую пятницу, 19 июля, в Таганроге все еще жарко – до +36°…+37° в тени днем, на 3-4 градуса прохладней вечером и ночью. Возможен кратковременный дождь.

Город

С субботы и до середины следующей недели среднесуточная температура будет держаться на уровне +32°…+33°, временами синоптики обещают осадки.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +36°…+37° (по ощущениям, как +34°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду. Влажность 31%. Возможна сухая гроза.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 43%. С вероятностью в 20% возможен дождь. Температура воздуха +31°…+33° (будет ощущаться, как +29°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду, порывы до 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +29°. Световой день составляет 15 часов 26 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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