Погода в Таганроге 19 июля: малооблачно, воздух прогреется до +28°, без осадков и сильного ветра

В воскресенье, 19 июля, Таганрог снова ждет комфортная погода. Днем столбик термометра покажет +28°, к ночи на 3-4 градуса похолодает. Осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 3-4 метра в секунду. Вода в Таганрогском заливе держится на отметке +26°.

В начале следующей недели будет жарче – до +32° в тени, также без осадков. Дождь синоптики обещают в среду, 22 июля, ночью и в четверг, 23 июля. Температура воздуха в эти дни немного понизится. До 27 июля в целом прогнозируется хорошая погода без аномальной жары.

По данным Ростгидромета, 19 июля утром и днем малооблачно, температура воздуха +25°…+28° (по ощущениям, как +26°). Без осадков. Влажность – 34%. Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-8 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, также без осадков, влажность – 42%. Температура воздуха +22°…+25° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-западный, с переходом на северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2 – спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 26 минут, молодая луна. Пыльца активна – сорняки, злаки, полынь, амброзия.

Фото «Таганрогской правды»