Погода в Таганроге 19 февраля: морозно, небольшая магнитная буря

19 февраля в Таганроге солнечная погода будет сменяться переменной облачностью, осадков не прогнозируют. Все еще дует небольшой северо-восточный ветер, влажность — 60%, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха -3°…-4°. Вечером и ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет -8°…-10°. Завтра обещают ясную, морозную погоду без снега и дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -3°…-4° (по ощущениям, как -10°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 72%. Температура воздуха -8°…-10° (будет ощущаться, как -15°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 31 минуту, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского