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Погода в Таганроге 19 февраля: днем «плюс», ночью – «минус»

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Сегодня, 19 февраля, в Таганроге будет облачно, дует небольшой северный ветер, осадков не обещают. Днем относительно тепло, температура воздуха +1°…+2°, влажность — 69%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет -2°…-4°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду и небольшие заморозки в течение суток.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +1°…+2° (по ощущениям, как -3°). Ветер северный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 74%. Температура воздуха -2°…-4° (будет ощущаться, как -8°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 29 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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#новости #погода #Таганрог #Таганрогский залив
Таганрогская правда
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