Погода в Таганроге 19 декабря: переменная облачность, +3°

19 декабря в Таганроге снова облачно с прояснениями, дует небольшой юго-западный ветер, заморозков в течение суток не прогнозируют. Днем температура воздуха +2°…+3°. Влажность — 77%, магнитное поле спокойное. Вечером есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Ночью ртутный столбик термометра покажет +1°…+3°. Завтра обещают малооблачную погоду, ветер стихнет и сменит направление на южное и юго-восточное. В светлое время суток температура воздуха поднимется до +4°…+6°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -2°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вечером возможен небольшой дождь. Ночью облачно с прояснениями, влажность — 84%. Температура воздуха +1°…+3° (будет ощущаться, как -1°). Ветер южный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 29 минут, убывающая луна.

Фото ВК Daily Bogudonia