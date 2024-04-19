Погода в Таганроге 19 апреля: день будет прохладным

Сегодня, 19 апреля, в Таганроге утром пасмурно, небольшой дождь. Днем обещают облачную с прояснениями, немного ветреную погоду. Будет прохладно, температура воздуха +15°…+18°, влажность — 61%. Ночью переменная облачность, без осадков, ртутный столбик термометра покажет +9°…+11°, ветер стихнет. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду, воздух прогреется до +18°…+22°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +15°…+18° (по ощущениям, как +10°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 85%. Температура воздуха +9°…+11° (будет ощущаться, как +8°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 50 минут, растущая луна.

Фото Владимира Прозоровского