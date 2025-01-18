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Погода в Таганроге 18 января: пасмурно, без осадков, +3°

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18 января в Таганроге снова пасмурно, дует западный ветер, в течение суток сохранится плюсовая температура — днем +1°…+3°. Осадков не прогнозируют, влажность — 80%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, возможен небольшой дождь со снегом. Ртутный столбик термометра покажет +1°…+2°. Завтра утром велика вероятность осадков, ветер сменит направление на северо-западное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +1°…+3° (по ощущениям, как -2°). Ветер западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 89%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -4°). Ветер западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-756 миллиметра ртутного столба. Дождь со снегом возможны с вероятностью 65%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 9 часов, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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