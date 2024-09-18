Погода в Таганроге 18 сентября: облачно, ветрено, днем +23°, полнолуние

Календарная осень постепенно дает о себе знать. В среду в Таганроге ожидается облачная, ветреная погода с дневной температурой воздуха до +23°, ночью похолодает до +18°. Осадки маловероятны. По-прежнему дует восточный ветер, его порывы в течение суток будут достигать 15-16 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Полнолуние.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +21°…+23° (по ощущениям, как +16°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 13-14 метров в секунду. Влажность 24%.

Вечером и ночью облачно. Влажность 28%. Температура воздуха +17°…+18°, будет ощущаться, как +15°. Ветер восточный, 10-11 метров в секунду, порывы до 15-16 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +20°. Световой день составляет 12 часов 26 минут, полнолуние.

Фото Сергея Плишенко