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Погода в Таганроге 18 октября: пасмурно, похолодание до +9°, дождь

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Пасмурной, холодной и дождливой будет в Таганроге наступившая пятница. Днем воздух прогреется до +8°…+9°, вечером и ночью – до +6°…+7°. Влажность высокая – 70-79%, возможны кратковременные осадки. Ветер северный, с переходом на северо-восточный, 4-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. Потепление до +13°…+14° ожидается к началу следующей недели.

Город

По данным Ростгидромета, 18 октября днем пасмурно, температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +5°). Ветер северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7 метров в секунду. Вероятность дождя 59%.

Вечером и ночью пасмурно, ожидается дождь с вероятностью в 91%. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +4°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду, порывы до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +16°. Световой день составляет 10 часов 44 минуты, полнолуние.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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