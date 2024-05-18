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Погода в Таганроге 18 мая: облачно с прояснениями, без осадков, +19°

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Сегодня, 18 мая, в Таганроге будет относительно тепло. В дневное время воздух прогреется до +17°…+19°, вечером и ночью станет прохладней – до +14°…+15°. Осадки не прогнозируются, ветер юго-западный, с переходом на западный, 4-6 метров в секунду. Влажность в течение суток 51-65%. В воскресенье возможен кратковременный дождь и начнется потепление. К середине следующей недели синоптики обещают дневную температуру воздуха до +26°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, температура воздуха +17°…+19° (по ощущениям, как +14°). Влажность 51%. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 65%. Температура воздуха +14°…+15° (будет ощущаться, как +13°). Ветер западный, 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 15 часов 12 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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