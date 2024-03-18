Главная » #Погода

Погода в Таганроге 18 марта: тепло и немного солнца

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Сегодня, 18 марта, Таганрогу обещают облачную с прояснениями погоду без осадков и слабый юго-западный ветер. Днем температура воздуха +9°…+10°, влажность — 69%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра станет еще теплее – до +11°…+14° в светлое время суток, также прогнозируют ощутимый восточный ветер.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+10° (по ощущениям, как +7°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность высокая — 88%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 02 минуты, первая четверть луны.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика