Погода в Таганроге 18 марта: тепло и немного солнца

Сегодня, 18 марта, Таганрогу обещают облачную с прояснениями погоду без осадков и слабый юго-западный ветер. Днем температура воздуха +9°…+10°, влажность — 69%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра станет еще теплее – до +11°…+14° в светлое время суток, также прогнозируют ощутимый восточный ветер.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+10° (по ощущениям, как +7°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность высокая — 88%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 02 минуты, первая четверть луны.

Фото Марины Даренской