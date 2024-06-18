Главная » Город

Погода в Таганроге 18 июня: малооблачно, +29°, утром возможен дождь

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Сегодня, 18 июня, в Таганроге будет жарко, малооблачно, в первой половине дня прогнозируются небольшие осадки. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-7 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое. Влажность в течение суток 52-63%. В ближайшие два дня воздух прогреется до +32°, к выходным станет чуть-чуть прохладней.

Город

По данным Ростгидромета, утром — дождь с вероятностью в 63%, днем малооблачно, возможна гроза. Температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 5-7 метров в секунду, порывы до 10 м\с. Влажность 52%.

Вечером и ночью ясно, влажность 63%. Температура воздуха +25°…+28° (будет ощущаться, как +27°). Ветер западный, 4-6 метров в секунду, порывы до 9 м\с. Без осадков. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Магнитное поле неустойчивое. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 56 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

лето погода погода в Таганроге Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru