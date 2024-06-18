Погода в Таганроге 18 июня: малооблачно, +29°, утром возможен дождь

Сегодня, 18 июня, в Таганроге будет жарко, малооблачно, в первой половине дня прогнозируются небольшие осадки. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 5-7 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое. Влажность в течение суток 52-63%. В ближайшие два дня воздух прогреется до +32°, к выходным станет чуть-чуть прохладней.

По данным Ростгидромета, утром — дождь с вероятностью в 63%, днем малооблачно, возможна гроза. Температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +27°). Ветер юго-западный, 5-7 метров в секунду, порывы до 10 м\с. Влажность 52%.

Вечером и ночью ясно, влажность 63%. Температура воздуха +25°…+28° (будет ощущаться, как +27°). Ветер западный, 4-6 метров в секунду, порывы до 9 м\с. Без осадков. Атмосферное давление в течение суток составит 759-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Магнитное поле неустойчивое. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 56 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»