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Погода в Таганроге 18 июля: облачно с прояснениями, +36° в тени, без осадков и ветра

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Жаркий и практически безветренный день ожидает Таганрог 18 июля. Синоптики обещают ясную погоду с небольшими облаками. В светлое время суток воздух прогреется до +34°…+36° в тени, вечером и ночью станет прохладней всего на пару градусов. По-прежнему высокий УФ-индекс, постарайтесь поменьше времени проводить на открытом солнце.

Город

Завтра будет еще жарче, а к выходным прогнозируется незначительный спад температуры.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +34°…+36° (по ощущениям, как +38°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 27%.

Вечером и ночью ясно, влажность — 34%. Температура воздуха +32°…+34° (будет ощущаться, как +34°). Ветер западный, 3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +29°. Световой день составляет 15 часов 28 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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