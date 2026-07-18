Погода в Таганроге 18 июля: малооблачно, не слишком жарко днем и прохладно ночью, магнитная буря

18 июля в Таганроге малооблачная погода, без осадков, со слабым северо-восточным ветром. Днем обещают комфортную для лета температуру воздуха: +26°…+27°. УФ-индекс высокий, влажность низкая – от 30% в светлое время суток до 58% к вечеру. Происходит слабая магнитная буря. Ночью небо останется безоблачным, градусник покажет +17°…+19°. Завтра обещают переменную облачность и станет теплее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27° (по ощущениям, как +25°). Влажность — 30%. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 58%. Температура воздуха +17°…+19° (будет ощущаться, как +17°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 28 минут, молодая луна.

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