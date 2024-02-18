Погода в Таганроге 18 февраля: ночью возможен небольшой снег

Сегодня, 18 февраля, в Таганроге будет облачная с небольшими прояснениями погода, почти безветренно, не холодно. Днем температура воздуха 0°…-1°, влажность — 77%, осадков не прогнозируют. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет 0°…-2°, возможен небольшой снег. Завтрашний день будет хмурым, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…-1° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 89%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -4°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Вероятность небольшого снега — 65%. Атмосферное давление в течение суток составит 767-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 25 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко