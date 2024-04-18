Погода в Таганроге 18 апреля: переменная облачность

Сегодня, 18 апреля, в Таганроге переменная облачность. Днем почти безветренно и тепло, температура воздуха +24°…+27°, влажность — 42%. Ночью облачно прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +12°…+14°, усилится юго-западный ветер. Во второй половине дня есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Завтра обещают малооблачную погоду, без осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+27° (по ощущениям, как +22°). Ветер южный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 77%. Температура воздуха +12°…+14° (будет ощущаться, как +12°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 747-749 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 46 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко