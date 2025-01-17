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Погода в Таганроге 17 января: пасмурно, дождь со снегом, +1°

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17 января в Таганроге пасмурно, немного усилился западный ветер, в течение суток возможен дождь со снегом, заморозков не ожидается. Днем температура воздуха 0°…+1°. Влажность высокая — 92%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, возможны небольшие осадки. Ртутный столбик термометра покажет 0°…+1°. Завтрашний день тоже будет хмурым, станет теплее на пару градусов, в темное время суток есть вероятность дождя.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -6°). Ветер западный, 7 метров в секунду. Вероятность осадков – 90%.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 93%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -4°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 764-762 миллиметра ртутного столба. Дождь со снегом возможны с вероятностью 91%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 58 минут, убывающая луна.

Фото ВК Daily Bogudonia

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Таганрогская правда
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