Погода в Таганроге 17 сентября: облачно, без осадков, сохраняется вероятность магнитных бурь

Теплая и облачная погода ждет Таганрог 17 сентября. Днем столбик термометра поднимется до +23°…+25°, к ночи похолодает на 2-3 градуса. Осадки маловероятны, ветер по-прежнему восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 17-19 метров в секунду. Возможна пыльная буря. Магнитное поле слабо возмущенное.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +23°…+25° (по ощущениям, как +18°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 15-16 метров в секунду. Влажность 29%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 34%. Температура воздуха +20°…+21°, будет ощущаться, как +17°. Ветер восточный, 8-9 метров в секунду, порывы до 17-19 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +21°. Световой день составляет 12 часов 29 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского