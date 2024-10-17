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Погода в Таганроге 17 октября: пасмурно, ветрено, дождь, +12°

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17 октября в Таганроге утром пасмурно, прохладно и дождливо. Дует ощутимый северный ветер. В течение дня может пригодиться зонтик — сохранится вероятность небольших осадков. Температура воздуха +11°…+12°, влажность — 72%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +6°…+9°. Завтра солнечной погоды тоже ожидать не стоит, во второй половине дня возможен дождь, в светлое время суток термометр покажет +8°…+10°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +11°…+12 (по ощущениям, как +7°). Ветер северный, 6 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 68%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 75%. Температура воздуха +6°…+9° (будет ощущаться, как +4°). Ветер северный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 10 часов 48 минут, полнолуние.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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