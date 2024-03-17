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Погода в Таганроге 17 марта: дождя не обещают

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Сегодня, 17 марта, в Таганроге облачно, дует небольшой западный ветер, осадков не прогнозируют. Сохраняется достаточно теплая погода, днем температура воздуха +8°…+9°, влажность — 69%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +4°…+6°. Завтра обещают облачную с прояснениями, теплую погоду, к вечеру западный ветер сменится восточным.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+9° (по ощущениям, как +6°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 85%. Температура воздуха +4°…+6° (будет ощущаться, как +3°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 59 минуты, первая четверть луны.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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