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Погода в Таганроге 17 июня: днем +26°, облачно с прояснениями, утром и вечером возможен дождь

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На смену палящей жаре в Таганрог пришла комфортная погода с кратковременными дождями. Сегодня, 17 июня, в светлое время суток воздух прогреется до +25°…+26°, вечером и ночью будет на пару градусов прохладней. Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное. К середине недели станет немного жарче, а к выходным снова слегка похолодает.

Город

По данным Ростгидромета, утром — дождь с вероятностью в 20%, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +25°…+26° (по ощущениям, как +25°). Ветер юго-западный, 5-6 метров в секунду. Влажность 64%.

Вечером и ночью ясно, влажность 71%. Температура воздуха +23°…+24° (будет ощущаться, как +23°). Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью в 30%. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 55 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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