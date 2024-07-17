Погода в Таганроге 17 июля: жара усиливается до +38° в тени, безветренно, осадков не будет

Еще один аномально жаркий день ждет Таганрог в наступившую среду. В светлое время суток воздух прогреется до +36°…+38° в тени, вечером и ночью прохладней не станет. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду, дожди не прогнозируются. Очень высокий УФ-индекс, не выходите из дома без головного убора и воды.

С четверга столбик термометра опустится на пару градусов, а к выходным синоптики обещают понижение температуры воздуха до +32°…+33°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +36°…+38° (по ощущениям, как +37°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 25%.

Вечером и ночью ясно. Влажность 33%. Температура воздуха +34°…+36° (будет ощущаться как +34°). Ветер восточный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное. УФ-индекс 8(очень высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +29°. Световой день составляет 15 часов 30 минут, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»