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Погода в Таганроге 17 июля: днем солнечно, +28°, низкая влажность, умеренный ветер

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17 июля в Таганроге солнечная погода будет сменяться облачной с прояснениями, дождя не прогнозируют. Ветер  северного и северо-восточного направлений 4-6 метров в секунду. Днем не слишком жарко, воздух прогреется до +26°…+28°. УФ-индекс высокий, влажность низкая – 37-50 процентов, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно и прохладно, градусник покажет +16°…+18°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только ветер сменит направление на восточное, а с воскресенья жара начнет возвращаться.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +26°). Влажность — 37%. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 50%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +15°). Ветер северо-восточный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 30 минут, молодая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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