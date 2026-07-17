Погода в Таганроге 17 июля: днем солнечно, +28°, низкая влажность, умеренный ветер

17 июля в Таганроге солнечная погода будет сменяться облачной с прояснениями, дождя не прогнозируют. Ветер северного и северо-восточного направлений 4-6 метров в секунду. Днем не слишком жарко, воздух прогреется до +26°…+28°. УФ-индекс высокий, влажность низкая – 37-50 процентов, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно и прохладно, градусник покажет +16°…+18°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только ветер сменит направление на восточное, а с воскресенья жара начнет возвращаться.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +26°). Влажность — 37%. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 50%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +15°). Ветер северо-восточный, 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 30 минут, молодая луна.

Фото из архива