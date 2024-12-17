Погода в Таганроге 17 декабря: пасмурно, +5°, обещают осадки

17 декабря в Таганроге пасмурно, ветрено, с большой долей вероятности прогнозируют осадки, заморозков пока не обещают. Днем температура воздуха +4°…+5°. Влажность — 89%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью возможен дождь со снегом. Ртутный столбик термометра покажет +3°…+6°. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, станет немного прохладнее, к ночи западный ветер начнет понемногу стихать.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как -3°). Ветер западный, 8-10 метров в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 95%.

Ночью облачно, влажность — 82%. Температура воздуха +3°…+6° (будет ощущаться, как -2°). Ветер западный, 7-8 метров в секунду. Вероятность осадков – 86%. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 30 минуту, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского