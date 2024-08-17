Погода в Таганроге 17 августа: солнечно, без осадков, днем +29°, вечером возможна магнитная буря

Комфортная в плане погоды суббота ждет Таганрог 17 августа. Осадков и сильного ветра синоптики не обещают. Днем воздух прогреется до +28°…+29°, вечером и ночью — до +23°…+27°. Влажность 28-43%. Вечером есть вероятность геомагнитного возмущения. В воскресенье станет немного жарче, а к началу следующей недели столбик термометра превысит отметку в +30°.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +28°…+29 (по ощущениям, как +28°). Влажность 28%. Ветер северный с переходом на южный, 2-3 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 43%. Температура воздуха +23°…+27° (будет ощущаться, как +24°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Магнитное поле неустойчивое. Вода в Таганрогском заливе прогреется до +26°. Световой день составляет 14 часов 9 минут, растущая луна.

Фото Андрея Лызь