Погода в Таганроге 17 апреля: днем +24°…+26°

Сегодня, 17 апреля, в Таганроге будет облачная с прояснениями, теплая погода, без осадков. Ветер, который дул последние двое суток почти стих. Днем температура воздуха +24°…+26°, влажность — 36%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +14°…+15°. Завтра погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +22°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 74%. Температура воздуха +14°…+15° (будет ощущаться, как +14°). Ветер южный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 750-751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле слабо возмущенное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 43 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко