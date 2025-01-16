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Погода в Таганроге 16 января: облачно, +2°, без осадков  

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16 января в Таганроге облачная с прояснениями погода во второй половине дня сменится пасмурной. По-прежнему дует небольшой западный ветер, осадков не прогнозируют. Температура воздуха 0°…+2°. Влажность — 78%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет 0°…-1°. Завтрашний день не будет солнечным, в течение суток возможен дождь со снегом и небольшое усиление ветра.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…+2° (по ощущениям, как -3°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность высокая — 88%. Температура воздуха 0°…-1° (будет ощущаться, как -6°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 57 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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