Главная » Город

Погода в Таганроге 16 сентября: малооблачно, +27°, магнитные бури

На чтение 1 мин Просмотров 93 Опубликовано

По-прежнему летняя погода ожидает Таганрог в наступивший понедельник. Днем воздух прогреется до  +25°…+27°, к вечеру станет прохладней — до +21°…+23°. Осадки не прогнозируются, влажность 24-30%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 8-10 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. Возможны магнитные бури.

Город

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 8-10 метров в секунду, порывы до 14-16 метров в секунду. Влажность 24%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 30%. Температура воздуха +21°…+23°, будет ощущаться, как +18°. Ветер восточный, 9-10 метров в секунду, порывы до 16-17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +21°. Световой день составляет 12 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гидрометцентр погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru