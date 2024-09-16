Погода в Таганроге 16 сентября: малооблачно, +27°, магнитные бури

По-прежнему летняя погода ожидает Таганрог в наступивший понедельник. Днем воздух прогреется до +25°…+27°, к вечеру станет прохладней — до +21°…+23°. Осадки не прогнозируются, влажность 24-30%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 8-10 метров в секунду, порывы до 15-17 метров в секунду. Возможны магнитные бури.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 8-10 метров в секунду, порывы до 14-16 метров в секунду. Влажность 24%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 30%. Температура воздуха +21°…+23°, будет ощущаться, как +18°. Ветер восточный, 9-10 метров в секунду, порывы до 16-17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +21°. Световой день составляет 12 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко