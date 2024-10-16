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Погода в Таганроге 16 октября: прохладно, почти безветренно, +14°

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16 октября в Таганроге будет облачно, прохладно и почти безветренно. В течение суток сохраняется небольшая вероятность кратковременных осадков. Днем температура воздуха +12°…+14°, влажность — 68%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +8°…+10°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только станет еще прохладнее — в светлое время суток термометр покажет +11°…+12°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14 (по ощущениям, как +11°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Дождь возможен с вероятностью 65%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 85%. Температура воздуха +8°…+10°(будет ощущаться, как +7°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 10 часов 51 минуту, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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