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Погода в Таганроге 16 ноября: облачно с прояснениями, днём +5°, слабый ветер

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Холодно и тихо будет в Таганроге в субботу, 16 ноября. Днем синоптики обещают и солнце, и облака, воздух прогреется до +4°…+5°, осадки маловероятны. К ночи похолодает до 0°…+1°, по ощущениям температура приблизится к минусовым отметкам. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

Город

В воскресенье будет ясно, а к началу следующей недели ждем потепление на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, 16 ноября днем малооблачно, температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как +1°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 65%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 78%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -4°). Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +9°. Световой день составляет 9 часов 19 минут, полнолуние.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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