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Погода в Таганроге 16 марта: тепло и безветренно

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Сегодня, 16 марта, в Таганроге маловетреная, облачная с прояснениями погода, осадков не обещают. Будет достаточно тепло, температура воздуха днем +7°…+10°, влажность — 62%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +3°…+6°. Завтра обещают облачную погоду, без осадков, восточный ветер сменится юго-западным.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+10° (по ощущениям, как +6°). Ветер восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность 81%. Температура воздуха +3°…+6° (будет ощущаться, как +2°). Ветер восточный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 11 часов 55 минуты, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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