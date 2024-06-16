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Погода в Таганроге 16 июня: похолодание, дождь с грозой, возможны магнитные бури

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Наступившее воскресенье, 16 июня, по прогнозам синоптиков, будет в Таганроге прохладным и дождливым. В светлое суток воздух прогреется до +24°…+25°, вечером и ночью станет прохладней еще на пару градусов. Дождь в течение всего дня ожидается с вероятностью в 20-30%, вечером прогнозируется гроза. Магнитное поле неустойчивое — есть вероятность магнитных бурь. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до +29°…+31°.

Город

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +23°). Ветер южный, 6-7 метров в секунду. Влажность 74%. Небольшой дождь.

Вечером и ночью облачно, влажность 78%. Температура воздуха +21°…+23° (будет ощущаться, как +22°). Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду. Дождь с грозой возможен с вероятностью в 30%. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Магнитное поле неустойчивое. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда
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