Погода в Таганроге 16 июля: воздух прогреется до +30°, сохраняется высокий УФ-индекс, продолжается магнитная буря

16 июля в Таганроге переменная облачность, осадки маловероятны. Дует умеренный ветер западного и северо-западного направлений. Днем будет жарко, воздух прогреется до +30° в тени. УФ-индекс высокий, влажность средняя – 53-57 процентов, продолжается слабая магнитная буря. Ночью малооблачно, станет прохладнее и градусник покажет +19°…+20°. Завтра погода существенно не изменится, только температура воздуха снизится на пару градусов, а ветер сменит направление на северное и северо-восточное. До конца недели осадков пока не прогнозируют.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+30° (по ощущениям, как +28°). Влажность — 53%. Ветер западный, 4-6 метров в секунду.

Ночью малооблачно, влажность — 57%. Температура воздуха +19°…+20° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 3 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 32 минуты, молодая луна.

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