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Погода в Таганроге 16 февраля: днем 0°…-2°, без осадков

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Сегодня, 16 февраля, в Таганроге облачная с прояснениями погода, дует восточный ветер, осадков не прогнозируются. Днем температура воздуха 0°…-2°, влажность — 61%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет -3°…-5°. Завтра обещают примерно такую же погоду, только ветер начнет постепенно стихать.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…-2° (по ощущениям, как -8°). Ветер восточный, 9 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 71%. Температура воздуха -5°…-5° (будет ощущаться, как -10°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 18 минут, первая четверть луны.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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