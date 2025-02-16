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Погода в Таганроге 16 февраля: похолодание до −5°, небольшой ветер, без осадков

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В воскресенье, 16 февраля, в Таганроге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем похолодает до −4°…−5°, к ночи мороз усилится. Осадки не прогнозируются, влажность 62-70%, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду.

Город

В начале следующей недели ожидается морозная, ясная и тихая погода.

По данным Ростгидромета, 16 февраля днем облачно, без осадков. Температура воздуха −4°…−5° (по ощущениям, как −9°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 62%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, также без осадков. Температура воздуха −7°…−8° (будет ощущаться, как −11°). Ветер северо-западный, 4 метра в секунду, порывы до 6 метров в секунду. Влажность 70%. Атмосферное давление в течение суток составит 763-765 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 21 минуту, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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