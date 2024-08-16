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Погода в Таганроге 16 августа: жара возвращается, днем +29°, без ветра и осадков

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Солнечную и жаркую пятницу обещают синоптики Таганрогу 16 августа. В дневное время воздух прогреется до +28°…+29°, вечером и ночью станет прохладней на несколько градусов. Влажность низкая — 29-36%, осадки не предвидятся.

Город

Магнитное поле спокойное. В выходные станет еще теплее, а к середине следующей недели столбик термометра поднимется до +32°…+34°.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +28°…+29 (по ощущениям, как +27°). Влажность 29%. ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Ночью ясно, влажность — 36%. Температура воздуха +23°…+26° (будет ощущаться, как +24°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +26°. Световой день составляет 14 часов 12 минут, растущая луна.

Фото Андрея Лызь

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Таганрогская правда
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