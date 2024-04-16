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Погода в Таганроге 16 апреля: тепло возвращается

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Сегодня, 16 апреля, в Таганроге будет облачно с прояснениями, без осадков. Все еще дует юго-западный ветер. Но сегодня днем температура воздуха начнет постепенно расти, обещают до +20°…+21°, влажность — 40%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +15°…+16°, ветер сменит направление и пойдет на спад. Завтра также обещают облачную с прояснениями погоду, в светлое время суток воздух прогреется до +24°…+26°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+21° (по ощущениям, как +14°). Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 57%. Температура воздуха +15°…+16° (будет ощущаться, как +13°). Ветер южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +12°. Световой день составляет 13 часов 40 минут, первая четверть луны.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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